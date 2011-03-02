У Львові проведуть кастинг на «Міс Львів 2011»

Львів. 2 березня. УНІАН. У Львові проходитиме відбір учасниць на супер-мега шоу «Міс Львів 2011».

Як повідомили УНІАН організатори, 10 березня нічному клубі Rafinad People стартує кастинг до найочікуванішої події міста. До участі запрошуються красиві, впевнені в собі, обдаровані та граційні дівчата, які впевнені у своїх силах і готові поборотися за титул найвродливішої дівчини міста. Віком 15 - 26 років, зростом не менше 170 см.

Переможниця конкурсу представлятиме Львів на конкурсі «Міс Україна», і якщо пощастить, – стане обличчям країни у світовому конкурсі краси.

«Відбір фіналісток конкурсу проводитимуть справжні поціновувачі жіночої краси та найвідоміші люди країни» - зазначив виконавчий директор конкурсу Оксана Родак.

Організатори кастингу очікують приїзду низки відомих осіб з Києва, серед яких: Олег Ляшко, Ольга Фреймут, Ірина Розинська, Андрій Джеджула, а також Андрій Котельник, Роксалана Богуцька та ще кілька зірок, яких організатори тримають у таємниці.

Головний конкурс краси міста проводиться під егідою національного комітету «Міс Україна». Цього року співорганізатором конкурсу виступив глянцевий журнал «ANTURAZH». Минулого року на кастингу впливове журі відібрало 14 фіналісток, які змагалися за корону найкрасивішої дівчини міста на сцені Львівського національного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької.