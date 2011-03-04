На Львівщині зросла підліткова злочинність

Львів. 4 березня. УНІАН. У Львівській області вперше за останніх 5 років зросла підліткова злочинність. Зокрема із вчинених неповнолітніми та за їх участі понад 500 злочинів, більше половини належать до категорії тяжких та особливо тяжких. Про це йшлося на міжвідомчій нараді в прокуратурі Львівської області.

Як повідомили УНІАН в обласній прокуратурі, зростання підліткової злочинності зафіксоване у Бродівському, Буському, Городоцькому, Перемишлянському, Самбірському, Стрийському, Золочівському, Мостиському, Радехівському районах та м. Трускавці та інших районах області.

Не надто ефективно, на думку прокуратури, діють правоохоронні органи щодо протидії жебрацтву та хуліганству серед неповнолітніх, вживання ними спиртних напоїв, наркотичних та токсичних речовин, осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну діяльність, пияцтво, наркоманію та азартні ігри, застосування усіх можливих форм впливу, на батьків, які неналежно виконують свої обов’язки, що власне і є однією з основних причин бездоглядності та волоцюжництва серед дітей. Як зауважили на нараді, виховна та профілактична робота проводиться зазвичай формально, епізодично. Також гострими залишаються проблеми своєчасного вилучення дітей із умов, які загрожують їх життю та здоров’ю, оскільки влада не належним чином виконує обов'язки щодо організації та координації заходів, спрямованих на запобігання бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх, насильству, жорстокості щодо зазначеної категорії осіб.

З огляду на викладене, метою вказаної наради було напрацювання такого комплексу заходів, які б дали можливість активно протидіяти дитячій злочинності та бездоглядності, захистити дітей від пропаганди жорстокості та насильства, виправити на краще криміногенну ситуацію серед неповнолітніх.

За підсумками наради прийнято постанову, у якій визначено низку заходів, спрямованих на посилення контролю за додержанням вищевказаного законодавства.

Разом з тим, враховуючи наявні прорахунки в діяльності органів внутрішніх справ, прокуратурою Львівської області внесено подання про усунення порушень вимог Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», причин та умов, що їм сприяють.