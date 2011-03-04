Злітно-посадкову смугу скоротять на 150 метрів

Львів. 4 лютого. УНІАН. Злітно-посадкова смуга Міжнародного аеропорту «Львів» буде скорочена на 150 метрів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі підприємства «Альтком».

Згідно з новим проектом, смугу буде подовжено до 3305 м, а не 3455, як передбачалося раніше. «Новий проект реконструкції львівської смуги зараз знаходиться на держекспертизі і буде готовий найближчим часом», – зазначають на підприємстві.

Зараз в аеропорту «Львів» проводяться роботи на продовжуваній ділянці злітно-посадкової смуги (довжина ділянки – 795 метрів), які планується завершити вже в липні цього року. Також завершуються роботи з устрою геоматрацу.

Раніше голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зазначав, що новий термінал аеропорту «Львів» повинні задати в експлуатацію в листопаді 2011 року, а до кінця грудня – злітно-посадкову смугу.

Як повідомляв УНІАН, з квітня 2010 року стадіон та аеропорт до Євро-2012 у Львові будує фірма "Альтком".