У Сокалі водій «Ніссану» збив 8-річну дитину

Львів. 4 березня. УНІАН. 2 березня в місті Сокаль Львівської області 32-річний водій авто «Ніссан Прем’єра» збив 8-річну дитину. Про це УНІАН повідомили в обласному управлінні ДАІ.

Як встановили співробітники ДАІ, 2 березня близько 16.00 у місті Сокаль на вул. Шашкевича водій автомобіля «Ніссан Прем’єра» скоїв наїзд на малолітнього пішохода, 8-річного жителя міста Сокаль.

Дитину госпіталізували в Червоноградську міську лікарню в нейрохірургічне відділення. Потерпілому лікарі встановили діагноз – струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма.

За даним фактом ДТП триває перевірка.