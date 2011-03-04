У Сокалі водій «Ніссану» збив 8-річну дитину
13:11, 04 березня 2011Львів
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Дитина в лікарні
Львів. 4 березня. УНІАН. 2 березня в місті Сокаль Львівської області 32-річний водій авто «Ніссан Прем’єра» збив 8-річну дитину. Про це УНІАН повідомили в обласному управлінні ДАІ.
Як встановили співробітники ДАІ, 2 березня близько 16.00 у місті Сокаль на вул. Шашкевича водій автомобіля «Ніссан Прем’єра» скоїв наїзд на малолітнього пішохода, 8-річного жителя міста Сокаль.
Дитину госпіталізували в Червоноградську міську лікарню в нейрохірургічне відділення. Потерпілому лікарі встановили діагноз – струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма.
За даним фактом ДТП триває перевірка.
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