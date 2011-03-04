У Львові водій збив пішохода і втік

Львів. 4 березня. УНІАН. 2 березня в чергову частину відділу ДАІ міста Львова з травмпункту №1 надійшло повідомлення про те, що до них за медичною допомогою звернулася 37-річна львів’янка.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДАІ, жінка повідомила, що отримала тілесні ушкодження на вул. Наукова, 49, де на неї скоїв наїзд невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем. Після скоєння наїзду, водій з місця аварії втік.

«Свідків цієї ДТП закликаємо зголошуватися за номерами телефонів: 234 09 32 або 102», – повідомляє ДАІ.