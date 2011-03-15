Порушено справу за контрабанду цигарок на понад 1,5 млн. грн.

Львів. 15 березня. УНІАН. Львівська митниця порушила кримінальну справу за контрабанду цигарок на понад 1,5 млн. грн. Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч. 1 ст. 201 КК України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня у пункті пропуску «Краковець» під час огляду вантажівки виявлено контрабанду 104 660 пачок цигарок «REGAL» без українських акцизних марок. Вони були приховані від митного контролю у спеціально виготовлених порожнинах стовпців усередині палет.

Вартість контрабанди оцінили в 1 539 548,60 грн.