На Львівщині настільна лампа стала причиною смерті пенсіонерки

Випадок на Дрогобиччині

Львівська область. 19 березня. УНІАН. У Дрогобицькому районі Львівщини трагічно загинула 62-річна жителька села Довге. Як поінформували УНІАН у Дрогобицькому райвідділі міліції, куди поступила інформація про нещасний випадок, жінка загинула у власному будинку внаслідок ураження струмом від несправної настільної електролампи.

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