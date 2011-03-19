На Львівщині настільна лампа стала причиною смерті пенсіонерки
14:25, 19 березня 2011Львів
0 0
Випадок на Дрогобиччині
Львівська область. 19 березня. УНІАН. У Дрогобицькому районі Львівщини трагічно загинула 62-річна жителька села Довге.
Як поінформували УНІАН у Дрогобицькому райвідділі міліції, куди поступила інформація про нещасний випадок, жінка загинула у власному будинку внаслідок ураження струмом від несправної настільної електролампи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter