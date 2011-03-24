На Львівщині п‘яний водій намагався побити інспекторів ДАІ

Львівська область. 24 березня. УНІАН. На Львівщині водій автомобіля «Жигулі», який перебував у стані алкогольного сп‘яніння, вчинив непокору інспекторам ДАІ та намагався спровокувати бійку з правоохоронцями, які складали протокол про керування транспортним засобом у нетверезому стані.

Як розповіла УНІАН керівник прес-служби управління ДАІ у Львівській області Світлана Добровольська, 23 березня, близько 4-ї години ранку, на міжнародній трасі «Київ – Чоп» інспекторами ДАІ був зупинений автомобіль ВАЗ-2106, який своїм рухом викликав підозру про те, що за кермом може перебувати нетверезий водій.

«Коли 22-річний чоловік, мешканець села Старий Яричів Кам‘янка-Бузького району Львівщини, який перебував за кермом пройшов алкотест, то прилад показав, що в нього 0,88 проміле алкоголю в крові (норма – 0, 2 проміле). Під час складання протоколу водій та пасажир автомобіля почали погрожувати автоінспекторам і провокувати бійку. З огляду на це інспекторам довелося одягти на них кайданки та доставити у райвідділ міліції», - повідомила Світлана Добровольська.

В результаті було складено два протоколи – за непокору працівникам міліції та керування транспортним засобом у нетверезому стані.