Мешканця Львівщини за контрабанду металу засуджено до 4 років

Львів. 28 березня. УНІАН. 31-річного мешканця Львівської області за контрабанду металу засуджено до 4-х років позбавлення волі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСБУ у Львівській області.

Засуджений за підробленими документами намагався ввезти з Польщі в Україну майже 200 тонн оцинкованої сталі та понад 14 тонн вживаного одягу.

У жовтні 2009 року поблизу ПП «Шегині-Медика» на території пункту перетину державного кордону правоохоронці зупинили 9 вантажівок. Під час огляду транспортних засобів виявлено, що власник вантажу «забув» задекларувати понад 76 тонн сталі та 4 тонни одягу.

Згідно з висновками експертизи, вартість товару на момент затримання становила 1 млн 654 тис. грн. У результаті оборудки до державного бюджету не надійшло обов’язкових митних платежів і зборів на суму понад 130 тис. гривень.

Управлінням СБУ у Львівській області за фактом контрабанди було порушено кримінальну справу. Вироком суду правопорушника визнано винним за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.201 (контрабанда) та ч.1 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік і 6 місяців.

Кошти, вилучені від реалізації контрабандного вантажу, конфісковані в дохід держави.