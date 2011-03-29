На тренувальній базі «Скіф» монтують перекриття

Львів. 29 березня. УНІАН. У квітні розпочинається монтаж перекриття на тренувальній базі «Скіф» до Євро-2012 у Львові. Про це повідомив керівник проектів з реконструкції стадіону «Скіф» ДП «Західінфрапроект» Ігор Заяць.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Дирекції з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові», згідно з проектом, дах над корпусом загального призначення переходитиме у накриття трибун.

«На сьогодні вже розпочалося виготовлення металоконструкцій покрівлі на заводі-виробнику. Наступного місяця ми приступаємо до монтажу даху корпусу загального призначення. Завершення цих робіт планується у червні, а закінчення монтажу накриття над трибунами – у липні», – розповідає І.Заяць.

Загалом, реконструкція тренувальної бази «Скіф» ведеться згідно графіку в дві зміни. Наразі на об’єкті працюють 10-12 одиниць техніки та 86-90 чоловік. Найближчим часом планується збільшити кількість робітників до 120-140 осіб.