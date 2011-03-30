На Львівщині 12,4 тис. працівників не отримують зарплату вчасно

Львів. 30 березня. УНІАН. Влада Львівщини розпочинає виїзні засідання комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час засідання обласної тристоронньої соціально-економічної ради.

Поряд з позитивними тенденціями, які спостерігаються в соціально-економічному розвитку області, на Львівщині залишається невирішеною проблема з виплатою заробітної плати. Ця проблема в однаковій мірі стосується як органів виконавчої влади так і роботодавців та профспілок. Погашення заборгованості із заробітної плати є одним із найважливіших і найактуальніших завдань. Адже не можна миритись з тим, що 12,4 тис. працівників області своєчасно не отримують заробітну плату.

Михайло Цимбалюк наголосив, що потрібно створити дискомфорт тим керівникам, які не виплачують заробітну плату людям. «Ми розпочинаємо виїзні засідання комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати на підприємства області, які мають найбільшу заборгованість. Потрібно спільно шукати шляхи вирішення цієї нелегкої проблеми», - додав голова Львівської ОДА.

Як повідомив заступник голови Львівської ОДА Іван Стефанишин, рівень заборгованості із заробітної плати зменшується дуже повільно.

«На кінець 2010 року загальна заборгованість склала 64 млн грн і за час який ми підбиваємо підсумки зменшення складає 19,1 млн грн або це 23%. А на 25 березня за оперативними даними заборгованість склала 61,4 млн грн», - додав він.