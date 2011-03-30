Влада допоможе спростити бюрократичні процедури для інвесторів, - Цимбалюк

Львів. 30 березня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк з робочою поїздкою відвідав Миколаївський район.

У межах поїздки Михайло Цимбалюк ознайомився з потужностями виробництва ВАТ «Миколаївцемент», де провів нараду з керівництвом заводу. «Влада завжди підтримуватиме добросовісного інвестора, який дотримується взятих на себе зобов’язань, створює робочі місця та виплачує зарплату. Влада, ідучи на зустріч інвесторам, допоможе спростити бюрократичні процедури», – зазначив Михайло Цимбалюк.

На сьогодні виробнича потужність ВАТ «Миколаївцемент» становить 1,4 млн. тон цементу на рік, виробляється три типи цементу для різних потреб. Продукція заводу займає міцну позицію на національному ринку. Природним ринком збуту є західний регіон України, в т.ч. Закарпаття, і частково Київська область. З 1999 року і досі завод є частиною Групи «Лафарж» – світового лідера у галузі будівельних матеріалів.

«Лафарж» є світовим лідером у галузі будівельних матеріалів, який займає провідні позиції в усіх сферах своєї діяльності: цемент, бетон та наповнювачі, гіпс. У компанії 76 000 працівників у 78 країнах. У 2010 році обсяги продажів (товарообіг) «Лафаржу» сягнули 16,2 млрд. євро.