На Львівщині створено Раду підприємців з питань діяльності ринків

Львів. 5 квітня. УНІАН. При Львівській ОДА створено Галузеву раду підприємців з питань діяльності ринків області.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, Раду створено на виконання розпорядження голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка від 31 березня 2011 року за №274/0/5-11.

Створення галузевої ради підприємців при облдержадміністрації сприятиме формуванню дієвого механізму взаємодії органів виконавчої влади та суб’єктів господарювання на засадах партнерства, відкритості та прозорості, а також реалізації державної політики у сфері діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків всіх форм власності.

Координатором співпраці з галузевою радою підприємців з питань діяльності ринків Львівщини визначено Івана Стефанишина – заступника голови обласної державної адміністрації.