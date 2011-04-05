На Львівщині торік незаконно вирубали деревини на 200 млн. грн.

Львів. 5 квітня. УНІАН. Минулого року у Львівській області незаконно вирубали понад 640 тисяч кубометрів лісу на 200 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на сесії Львівської обласної ради голова комісії з питань контролю за ефективністю виконання державних і обласних програм та рішень облради Михайло Блавацький.

За його словами, «дві третини обсягу деревини на Львівщині вирубують нелегально».

«Торік в області вирубано 984,734 тисячі кубометрів, з них – понад 640 тисяч кубометрів незаконно», - наголосив депутат.

М.Блавацький запропонував створити тимчасову комісію, яка б зайнялася питанням незаконного вирубування лісів на Львівщині.