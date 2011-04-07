На Львівщині чиновника затримали на хабарі

13:19, 07 квітня 2011
Львів
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Набрав хабарів на 21,5 тис. грн.

Львів. 7 квітня. УНІАН. У Львівській області викрито працівника одного з відділів Державного управління охорони навколишнього природного середовища на хабарі. Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що затриманий вимагав та отримав 1 тис. 350 грн хабара від жителя одного із  міст області за сприяння йому в погодженні проекту землеустрою на відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку й господарських споруд.

Окрім цього, правоохоронці задокументували 14 фактів отримання правопорушником хабарів на 21,5 тис. грн.

Міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 «Одержання хабара» КК України.

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