На Львівщині чиновника затримали на хабарі

Львів. 7 квітня. УНІАН. У Львівській області викрито працівника одного з відділів Державного управління охорони навколишнього природного середовища на хабарі. Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що затриманий вимагав та отримав 1 тис. 350 грн хабара від жителя одного із міст області за сприяння йому в погодженні проекту землеустрою на відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку й господарських споруд.

Окрім цього, правоохоронці задокументували 14 фактів отримання правопорушником хабарів на 21,5 тис. грн.

Міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 «Одержання хабара» КК України.