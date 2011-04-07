Великодні сніданки отримає 10 тис. соціально незахищених осіб Львівщини

Львів. 7 квітня. УНІАН. Територіальні центри соціального обслуговування райдержадміністрацій та міськвиконкомів Львівської області для понад 10 000 осіб організують святкові великодні сніданки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.



Такі Великодні сніданки терцентри організують спільно з церковними громадами.

Крім того, в будинках-інтернатах, де проживає 1733 особи, будуть проведені святкові богослужіння священиками різних конфесій та організовані святкові обіди, концерти.