Великодні сніданки отримає 10 тис. соціально незахищених осіб Львівщини
18:31, 07 квітня 2011Львів
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Святкові обіди будуть і інтернатах
Львів. 7 квітня. УНІАН. Територіальні центри соціального обслуговування райдержадміністрацій та міськвиконкомів Львівської області для понад 10 000 осіб організують святкові великодні сніданки.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Такі Великодні сніданки терцентри організують спільно з церковними громадами.
Крім того, в будинках-інтернатах, де проживає 1733 особи, будуть проведені святкові богослужіння священиками різних конфесій та організовані святкові обіди, концерти.
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