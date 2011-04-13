На Львівщині згорів легковик
09:48, 13 квітня 2011Львів
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Через електромережу
Львів. 13 квітня. УНІАН. Сьогодні на Львівщині вщент згорів автомобіль «ВАЗ-2108».
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, повідомлення про пожежу с. Заболотці Бродівського району в легковому автомобілі «ВАЗ 2108», 1987 року випуску надійшло о 01.02.
Вогнем знищено легковий автомобіль. Завдано збитків на 64 тис. грн.
За інформацією МНС, причина пожежі – коротке замикання електромережі в автомобілі.
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