Дорога Львів-Мединічі готова до укладання асфальтобетону

Львів. 22 квітня. УНІАН. Компанія «Дорожнє будівництво «Альтком» завершила фрезерування старого покриття на дорозі Львів-Пустомити-Мединічі. Про це УНІАН повідомив начальник БУ-8 Олександр Шилюк.

За його словами, старе асфальтове покриття на 1,5 км траси повністю знято, дорога готова до укладання асфальтобетону.

Крім того, продовжуються роботи з вивозу ґрунту, виконується пониження водопровідних мереж і зливової каналізації.

Нагадаємо, як повідомляли у Службі автомобільних доріг у Львівській області, пониження дороги на 4 метри зумовлене безпекою аеропорту, який реконструюють до Євро-2012. Вартість робіт становить 56 млн грн. Цього року проект має бути зданий в експлуатацію.