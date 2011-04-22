Дорога Львів-Мединічі готова до укладання асфальтобетону
10:02, 22 квітня 2011Львів
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Об’єкт Євро-2012
Львів. 22 квітня. УНІАН. Компанія «Дорожнє будівництво «Альтком» завершила фрезерування старого покриття на дорозі Львів-Пустомити-Мединічі. Про це УНІАН повідомив начальник БУ-8 Олександр Шилюк.
За його словами, старе асфальтове покриття на 1,5 км траси повністю знято, дорога готова до укладання асфальтобетону.
Крім того, продовжуються роботи з вивозу ґрунту, виконується пониження водопровідних мереж і зливової каналізації.
Нагадаємо, як повідомляли у Службі автомобільних доріг у Львівській області, пониження дороги на 4 метри зумовлене безпекою аеропорту, який реконструюють до Євро-2012. Вартість робіт становить 56 млн грн. Цього року проект має бути зданий в експлуатацію.
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