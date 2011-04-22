На Львівській залізниці зафіксовано 481 злочин

Львів. 22 квітня. УНІАН. За перший квартал цього року на об’єктах залізничного транспорту Львівської залізниці було зареєстровано 481 злочин, з яких розкрито 345. Про це УНІАН повідомили в УМВС України на Львівській залізниці.

Окрім цього, як зазначають правоохоронці, на 26% зменшилась і кількість вчинених злочинів, що віднесені до категорії тяжких та особливо тяжких, розшукано 13 осіб, підозрюваних у вчинені правопорушень, вилучено з обігу 1400 грамів наркотичних засобів.

Також було проаналізовано стан роботи з протидії корупції на об’єктах обслуговування, викриття тяжких економічних злочинів із збитками понад 100 тисяч гривень, а також заходи щодо протидії поширенню наркотичних засобів та психотропних речовин серед молоді.

Загалом рішенням оперативної наради стан оперативно-службової діяльності УМВСУ на Львівській залізниці у багатьох сферах з протидії злочинності було визнано позитивним.