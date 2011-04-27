У Львові студентку пограбували в ліфті житлового будинку

Львів. 27 квітня. УНІАН. У Львові, в ліфті житлового будинку, невідомий пограбував 18-річну студентку Львівського медичного училища.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, чоловік зайшов разом із дівчиною в ліфт і погрожуючи їй фізичною розправою відібрав золоті вироби, які були на ній та заволодів наявними грошима в сумі 320 гривень.

Вжитими заходами особу нападника було встановлено, а його самого затримано.

«Ліфтовим грабіжником» виявився раніше судимий 27-річний львів‘янин, який проживає, як з‘ясувалося, у будинку на вулиці Мазепи де він і скоїв напад на студентку.