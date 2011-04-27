Львівщина відкрита для співпраці з інвесторами, – Цимбалюк

Михайло Цимбалюк

Львів. 27 квітня. УНІАН. Львівщина є однією з найпотужніших областей по залученню іноземних інвестицій. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час семінару в Києві щодо розвитку інвестиційного потенціалу Львівщини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Ставимо за мету розвивати Львівську область як регіон сталого економічного та бізнесового центру, що означає впровадження приязного для підприємництва середовища», - зазначив М. Цимбалюк.

Голова Львіської ОДА додав, що інвестиційна політика регіону передбачає такі основні напрямки для залучення інвестицій, зокрема: розвиток альтернативних джерел електроенергії (вітрова енергія, енергія малих річок), агропромисловий комплекс, транскордонне співробітництво, туристична галузь, видобуток корисних копалин (сланцевий природний газ).

«При Львівській ОДА працює Рада інвесторів. Це є ще одним свідченням нашої відкритості для співпраці», - сказав М. Цимбалюк.

Нагадаємо, 27 квітня в м. Києві відбувся семінар щодо розвитку інвестиційного потенціалу Львівської області, організований Американською торгівельною палатою в Україні.