Бандера став Почесним громадянином Моршина

Львів. 10 травня. УНІАН. Провідник Степан Бандера став Почесним громадянином міста Моршина. Рішення про присвоєння відповідного звання (посмертно) було одноголосно прийнято на пленарному засіданні чергової V сесії Моршинської міської ради.

Про УНІАН повідомили у прес-службі Моршинської міської ради.

Відповідно до Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин м.Моршина» попередньо на засіданні виконавчого комітету були розглянуті клопотання про присвоєння Степану Бандері звання «Почесний громадянин м.Моршин» громадського об’єднання «Фізкультурно-оздоровчий клуб «Плай» з м.Моршина та депутата міськради Миколи Воєводи та було прийнято рішення рекомендувати міській раді прийняти відповідне рішення.

Почесне звання, відповідно до Положення, присвоюється один раз в рік.