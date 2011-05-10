Поблизу Львова згоріло кафе

Львів. 10 травня. УНІАН. Сьогодні вночі, 10 травня, о 00.49 згоріло кафе у с. Солонка на вул. Стрийській, 3 Пустомитівського району Львівської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС у Львівській області.

Вогнем знищено будівлю та майно. Завдано збитків на 155 200 грн. Врятовано: 8 альтанок на 100 000 грн. Причина пожежі – встановлюється.