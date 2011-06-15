На Львівщині двоє школярів вкрали у матері 300 тис. грн.
16:19, 15 червня 2011Львів
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Куди поділи – встановлюється
Львівська область. 15 червня. УНІАН. На Львівщині двоє синів-підлітків викрали у матері 300 тисяч гривень.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 41-річна жителька міста Пустомити, яка працює лікарем в одній з медичних установ району, повідомила правоохоронцям, що двоє її синів, віком 7-ми та 8-ми років викрали з квартири гроші в сумі 300 тисяч гривень.
Жінка сподівається, що міліціонери встановлять куди поділи дітлахи чималеньку суму грошей.
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