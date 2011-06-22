Цимбалюк: Дитбудинок «Рідний дім» мають відновити до 1 вересня

Львів. 22 червня. УНІАН. Голова Львівської ОДА М.Цимбалюк 21 червня відвідав дитячий будинок змішаного типу «Рідний дім» у с. Корналовичах Самбірського району. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк проінспектував готовність будівельників розпочати капітальні ремонтні роботи з облаштування дитячого будинку, адже потрібно виконати дуже багато робіт за короткий період.

М.Цимбалюк оглянув усі приміщення і дав доручення підрядникам змінити дах будівлі, а також облаштувати мансарду для гардеробної кімнати, поміняти вікна на енергозберігаючі, підлогу, замінити освітлення у ігрових кімнатах.

Також будуть виділені кошти і на облагородження території дитбудинку – закуплена плитка, заплановано також запросити дизайнера для облаштування дитячого ігрового майданчику.

«Ми звернулися до небайдужих людей, щоб на 100% відновити цей заклад. Ремонт цього будинку проводитимуть за кошти меценатів. Все буде відбуватися прозоро, ми створимо громадську раду, озвучимо імена спонсорів й буде вестись облік за витрачені кошти. Адже ми плануємо зробити сучасний ремонт, він недешевий, однак це ремонт якісний, на довгі роки" - зазначив М. Цимбалюк.

Також голова ОДА в урочистій обстановці вручив випускникам дитячого будинку свідоцтва про закінчення школи і подарунки – банківські карточки з першими грошима для старту у самостійне життя.

М. Цимбалюк наголосив, що завдання дорослих – зробити все для того, аби 1 вересня діти повернулися в оновлений будинок, а дітям побажав гарно відпочити і оздоровитися влітку.

Фото Ігоря Сенкальського