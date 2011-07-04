У Львові відбудеться фестиваль єврейської музики LvivKlezFest 2011

Львів. 4 липня. УНІАН. 24 липня у Львові відбудеться міжнародний фестиваль єврейської музики – LvivKlezFest 2011.

Як повідомили УНІАН організатори, LvivKlezFest – це спроба відтворити втрачену музичну культуру та відтворити частину історії Львова, зокрема, єврейського кварталу, який був невід’ємною складовою галицької мультикультурної столиці. Подібні фестивалі стали традиційними та надзвичайно популярними в багатьох європейських містах: Кракові, Лондоні, Парижі, Відні, Берліні.

Цьогорічний Фестиваль у Львові має різноманітну насичену програму, яка буде рівноцінно цікава, як поціновувачам запальної клезмерської музики (адже на одній великій сцені збере учасників з різних країн світу (Австрії, Ізраїлю, Молдови, Німеччини, Польщі, Росії, України), так і тим, хто шанує історію Львова та єврейського кварталу, і, безумовно, тим, хто любить традиційну єврейську кухню, - зазначають організатори.

В межах фестивалю відбудеться перше в Україні Свято вулиці, де потрапивши на вулицю Староєврейську, усі охочі спостерігатимуть за тим, як вулиця, на день заживе гамірним життям ремісників з єврейського кварталу. Також львів’яни та гості міста матимуть змогу побувати на театралізованому дійстві - Єврейське весілля в Галичині. На власні очі побачать, як весело та неординарно відбувалось в Галичині єврейське весілля.