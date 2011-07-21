ЛОДА оголосила конкурс серед перевізників на 53 маршрути

Львів. 21 липня. УНІАН. Львівська ОДА оголосила конкурс (газета "Високий Замок від 20.06.2011 № 108) на визначення перевізників для роботи на автобусних маршрутах загального користування, які відповідно до рішень обласного конкурсного комітету обслуговувались перевізниками згідно тимчасових дозволів. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

На конкурс виставлено 53 об’єкти: 26 оборотних рейсів автобусів міжміського сполучення та 27 приміських маршрутів, - зазначив заступник голови Львівської ОДА Володимир Губицький.

В зазначений в оголошені термін до 20 липня документи на участь у конкурсі подали 17 перевізників-претендентів.

Згідно Порядку проведення конкурсу, 21 липня проведено відкриття конвертів поданих перевізниками на участь у конкурсі та передано їх робочому органу для опрацювання.

Конкурс, на якому будуть визначені перевізники для роботи на оголошених маршрутах, заплановано провести 4 серпня 2011 року.