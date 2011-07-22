Майже 1,8 тис. залізничників закінчили курси іноземної мови

Київ. 22 липня. УНІАН. У рамках підготовки залізничної галузі до проведення в Україні футбольного Чемпіонату Європи 2012 року, за оперативними даними, 1 тис. 772 провідника, члена бригад потягів і працівника залізничних вокзалів закінчили курси з вивчення іноземної мови.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури.

Нині навчання проходять ще 540 залізничників.

Загалом у 2011 році професійному спілкуванню іноземними мовами «Укрзалізниця» навчить 2 тис. 922 працівників пасажирського господарства.

У Мінінфраструктури запевняють, що до Євро-2012 обслуговуючий персонал українських залізниць буде повністю забезпечений словниками і розмовниками з іноземної мови.

Зокрема, для проведення навчального процесу у поточному році закуплено 2 тис. 655 примірників словників, підручників та посібників з іноземних мов.