Голова сільради попалася на махінаціях із дитячим садочком
Підробила рішення на право власності
Львів. 29 липня. УНІАН. Представники прокуратури Львівської області закінчили розслідування кримінальної справи за обвинуваченням одного із сільських голів Кам'янка-Буського району. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.
Зокрема, прокуратурою Кам'янка-Буського району затверджено обвинувальний висновок та скеровано до суду кримінальну справу, порушену стосовно одного із сільських голів Кам'янка-Буського району за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України (зловживання службовим становищем та службове підроблення що спричинило тяжкі наслідки).
Як з’ясовано в ході досудового слідства, обвинувачена підробила рішення виконавчого комітету сільської ради про оформлення права власності на майно соціальної інфраструктури, а саме дитячого садка та котельні, внаслідок чого спричинила збитки громадським інтересам на суму понад 70 тис. грн.