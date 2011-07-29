Голова сільради попалася на махінаціях із дитячим садочком

Львів. 29 липня. УНІАН. Представники прокуратури Львівської області закінчили розслідування кримінальної справи за обвинуваченням одного із сільських голів Кам'янка-Буського району. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Зокрема, прокуратурою Кам'янка-Буського району затверджено обвинувальний висновок та скеровано до суду кримінальну справу, порушену стосовно одного із сільських голів Кам'янка-Буського району за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України (зловживання службовим становищем та службове підроблення що спричинило тяжкі наслідки).

Як з’ясовано в ході досудового слідства, обвинувачена підробила рішення виконавчого комітету сільської ради про оформлення права власності на майно соціальної інфраструктури, а саме дитячого садка та котельні, внаслідок чого спричинила збитки громадським інтересам на суму понад 70 тис. грн.