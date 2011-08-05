«Львівська політехніка» стала найбільш затребувана в 2011 році

Київ. 5 серпня. УНІАН. Національний університет «Львівська політехніка», до якого абітурієнти подали понад 26 тис. заяв на вступ, став найбільш затребуваним в 2011 році. Про це 2 серпня на прес-конференції сказав міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник.

На другому місці за кількістю охочих поступити - Львівський національний університет ім. Франка, у який було подано понад 24 тис. заяв, на третьому місці - Національний авіаційний університет - близько 24 тис. заяв, на четвертому - Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут», у який подано майже 23,5 тис. заяв, на п'ятому - Київський національний університет ім. Шевченка - 22 тис. 629 заяв.

Міністр зазначив, що за результатами першого етапу вступної кампанії 2011 року – тобто, подачі заяв на вступ до ВНЗ – визначились виші-лідери і виші-аутсайдери. Голова МОН вважає, що подача заяв стала своєрідним всенародним рейтингом довіри до навчальних закладів.

“У нас в цьому році трошки по-іншому виглядає десятка лідерів серед ВНЗ по кількості поданих до них заяв. Лідирує Національний університет «Львівська політехніка» - понад 26 тис. заяв, далі йде Львівський Національний університет ім. Франка - понад 24 тис. заяв. Наступний – Національний авіаційний університет – без кількох 24 тис. заяв. Далі – Національний технічний університет “Київська політехніка” – майже 23,5 тис. заяв. За ним – Київський національний університет ім. Шевченка – 22 тис. 629 заяв”, - повідомив Д.ТАБАЧНИК.

Очільник МОН при цьому звернув увагу на те, що в п’ятірці лідерів – три найбільші технічні навчальні заклади України.

“Разом з тим, у нас є в цьому році два десятки вищих навчальних закладів, куди не подано протягом вступної кампанії жодної заяви від абітурієнта. Понад три десятки, де подано від однієї до десяти заяв, і майже 130 ВНЗ, де від 10 до 100 заяв. Причому, не оригіналів документів – просто заяв”, - підкреслив міністр освіти.

Він висловив думку, що тим майже 200 ВНЗ, які виявились “аутсайдерами”, треба замислитись, що робити далі, і чи потрібні вони.

“Можливо, варто негайно шукати шляхи об’єднання з іншими навчальними закладами, до когось приєднуватись, зберігаючи просто можливість тій частині талановитих викладачів і професорів продовжити роботу”, - сказав Д.ТАБАЧНИК.

“В Україні – 856 ВНЗ, але майже у дві сотні практично абітурієнт не пішов. Але через кілька днів буде інший, ще більш вразливий моніторинг.

Ми зараз говоримо лише про кількість заяв. Але кількість заяв і кількість оригіналів документів буде дуже суттєво різнитись”, - зазначив він.

Міністр також заявив, що хоче оприлюднити за підсумками вступної кампанії перелік так званих “аутсайдерів у квадраті”, щоб громадськість заздалегідь знала, що відбувається, і була ще краще поінформованою.

31 липня закінчився прийом документів на вступ у виші.

