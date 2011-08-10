До Львова прибув Валерій Пустовойтенко

Львів. 10 серпня. УНІАН. Сьогодні з робочим візитом до Львова прибув радник Президента України Валерій Пустовойтенко.

В аеропорту Валерія Пустовойтенка зустріли голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, заступник голови Львівської ОДА Володимир Губицький, міський голова Львова Андрій Садовий та в. о. генерального директора ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» Тетяна Романовська.

У межах робочого візиту Валерій Пустовойтенко, спільно з головою Львівської ОДА Михайлом Цимбалюком, оглянули реконструкцію злітно-посадкової смуги та будівництво нового аеровокзалу Львівського аеропорту. Також заплановано оглянути будівництво стадіону на вул. Стрийській-Кільцевій дорозі у м. Львові.

Також радник Президента України спільно з головою Львівської ОДА проведуть виїзну робочу нараду з питань ремонту автомобільних доріг державного значення до «Євро-2012».