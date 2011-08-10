Пустовойтенко: Графіки виконання робіт на стадіоні будуть витримані

Львів. 10 серпня. УНІАН. Радник Президента України Валерій Пустовойтенко у рамках робочого візиту до Львова спільно із головою Львівської ОДА Михайлом Цимбалюком відвідали будівельний майданчик стадіону, який будуються до Чемпіонату Європи із футболу 2012 року.

Валерій Пустовойтенко оглянув хід будівництва стадіону, детально ознайомився із проведенням будівельних робіт та заслухав звіт генерального підрядника будівництва об’єкту, повідомили УНІАН у Львівській ОДА.

За підсумками візиту на місце будівництва, Валерій Пустовойтенко наголосив на необхідності належного облаштування інфраструктури навколо стадіону й пришвидшенні темпів виконання робіт. З його слів, роботи із облаштування інфраструктури об’єкту повинні бути завершені протягом вересня-жовтня 2011 року.

«Стадіон буде зданий в експлуатацію до кінця жовтня цього року. Я переконаний, що при належній організації роботи усі терміни будуть витримані», - сказав В.Пустовойтенко.