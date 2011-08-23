У Львові відбулася урочиста академії з нагоди Дня Незалежності

Львів. 23 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 22 серпня взяв участь в урочистій академії з нагоди 20-ї річниці Незалежності України, яка відбулась у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Михайло Цимбалюк привітав усіх присутніх із 20-ю річницею Незалежності України:

«Ваші Високопреосвященства! Всечесні отці! Вельмишановні Герої України! Народні депутати! Ветерани національно-визвольної боротьби! Представники дипломатичних кіл! Шановні краяни на гості!

Дозвольте від імені органів державної влади Львівщини та від себе особисто сердечно привітати Вас з 20-ю річницею Незалежності України – Днем народження нашої держави!

24 серпня 1991 року відбулась одна з найвизначніших подій в історії нашої Вітчизни – проголошення Незалежності України! Здійснилася найзаповітніша мрія багатьох поколінь – українська нація здобула волю та самостійність.

20 років тому наш народ отримав змогу творити власну долю в суверенній та соборній державі. Вперше за багато століть, життя українців набуло нового змісту, отримало нові перспективи власного розвитку.

Це наша спільна перемога. Цю перемогу українці здобули разом.

Львівщина завжди стояла в центрі державотворчих процесів. Від щирого серця хочу подякувати усім громадянам нашого краю, які словом, думкою, щоденною працею спричинились до впевненого поступу незалежної України.

Згадаймо, як наростала хвиля громадянської свідомості, розширювалась палітра національно-культурно життя, відбувалось духовно-релігійне відродження. 3 квітня 1990 року національний прапор прикрасив Львівську ратушу. Саме з Львівщини розпочалась тріумфальна хода нашої національної, а з 1991 року державної символіки.

Відновили та широко розгорнули свою діяльність громадсько-культурні організації: «Товариство Лева», Товариство української мови імені Т.Шевченка «Просвіта», Історико-просвітницька організація «Меморіал», Наукове товариство імені Т.Шевченка, «Союз Українок», «Пласт» та інші.

Пишаємось тим, що серед депутатів, які голосували за проголошення Акту Незалежності України були народні депутати від Львівщини, відомі політики та особистості: В’ячеслав Чорновіл, Орест Влох, Богдан Горинь, Євген Гринів, Ігор Гринів, Ігор Деркач, Михайло Батіг, Роман Іваничук, Ярослав Кендзьор, Богдан Козярський, Михайло Косів, Богдан Котик, Іван Макар, Роман Лубківський, Степан Павлюк, Віктор Пинзеник, Віталій Романюк, Степан Хмара, Михайло Швайка, Дмитро Чобіт, Володимир Яворівський, Ігор Юхновський.

За часи Незалежності Львівщина стала одним із найважливіших в Україні центрів міжнародної дипломатії. Наше місто неодноразово приймало гостей найвищого державного рівня. Саме у Львові у травні 1999 року було проведено 6-ту зустріч Президентів держав Центральної Європи, що сприяло формуванню європейського іміджу України та області.

Яскравим прикладом визнання нашої держави світовою спільною став візит на Львівщину у червні 2001 року Святішого Отця, Блаженного Івана Павла II, що мало велике значення для державотворення і духовного розвитку українського народу.

На даний час у місті Львові діє 3 Генеральних консульства та 15 почесних консульств. Це свідчить про надзвичайну зацікавленість міжнародної спільноти у партнерстві з нами.

Наш край має вагомі економічні здобутки. Станом на 1 серпня 2011 року від іноземних інвесторів в економіку області надійшло 1 млрд. 325 млн. дол.. США, З них 1 млрд. 69 млн. залучено за останні роки. Впродовж першого півріччя 2011 року надійшло 49 млн. дол. США, що на 22% більше,ніж за відповідний період 2010 року.

Серед успішних проектів, які реалізуються іноземними підприємствами на Львівщині можна назвати ТзОВ «ЛЕОНІ», ПП «Баварія Транс», ДП «Датський текстиль», «Nestle», Церезит (компанія Хенкель Баутехнік), ТзОВ «Бадер Україна», «King Cross Leopolis».

За перше півріччя 2011 року виробництво промислової продукції в області зросло на 15%. Львівщина завершує збір ранніх зернових. Цього року це складає 700 тис. тонн, що на 30% більше за попередній рік і є найбільшим показником за останнє десятиріччя.

Нашому краю випала честь зреалізувати важливі загальноукраїнські та міжнародні проекти. Ми успішно готуємось до проведення фінальної частини футбольного чемпіонату «ЄВРО-2012», а також до організації проведення зимової Олімпіади 2022 року.

Львівщина стала одним із найважливіших духовних, освітніх, культурних центрів держави. Національний університет імені Івана Франка, Національний університет «Львівська політехніка», Національний медичний університет імені Данила Галицького, Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та інші навчальні заклади були, є і будуть лідерами науково - дослідних установ вищої школи України.

Наші великі попередники були свято переконані в тому, що культура й мистецтво сприяють згуртуванню і консолідації народу, формуванню цілісності й соборності держави. Цій благородній справі слугує творча інтелігенція краю.

Львівський національний академічний театр опери і балету імені Соломії Крушельницької – 110 річчя якого відзначалось минулого року є одним із найбільших мистецьких та культурних центрів України та Європи. Вітчизняні та зарубіжні митці зі світовим іменем виступали на цій сцені.

У національному академічному драматичному театрі імені Марії Заньковецької розквітли українці з світовим ім’ям – Соломія Крушельницька, Лесь Курбас, Панас Саксаганський.

Львівщина є великим музейним центром планети. Більш як третина історичного фонду держави знаходиться у нашому краї. Це покладає на нас особливу відповідальність за збереження та примноження культурної спадщини нашого народу.

Шановні учасники урочистого зібрання!

20-а річниця Незалежності України – це історична віха, що дає змогу нам задуматись над тим, що зроблено та над тим, що треба зробити. Особлива місія області сьогодні – це ініціювання реформ, утвердження національних та духовних цінностей у всіх сферах суспільного буття, творення нових українських стандартів, що відповідають викликам цивілізації XXI століття.

З цієї нагоди звертаюсь до ровесників Незалежності, що присутні у цій залі, які зростали разом з Україною та є яскравими виразниками духу, свободи та волі. Саме вам, дорога молоде, випаде честь гордо нести знамено економічного, політичного та культурного поступу нашого майбутнього.

Завдання, що постали перед вами, потребують блискучої освіти, гнучкого, виваженого розуму. Твердість духу та волі, відчуття гордості за те, що ми є українцями допоможуть примножити славу держави, утвердити її як рівну та достойну у світовій спільноті.

Переконаний – наполегливою працею, спільними зусиллями, остаточно реформуємо економіку, вдосконалимо соціальну сферу, надамо державотворчим процесам прогресивного характеру.

Дорогі земляки! Мешканці Львівщини!

Щиро вітаю вас з великим державним святом – Днем Незалежності України! Нехай воно вселить у наші серця оптимізм, відчуття світлої радості та укріпить віру у прекрасне майбутнє рідного народу!

Зі святом Вас! Слава Україні», - йдеться у привітанні голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка.