Відеоконференція за участі заступника міністра-керівника апарату Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Григорія Семчука
12:00, 26 серпня 2011Львів
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Тема: «Впровадження роздільного збору твердих побутових відходів в Україні. Законодавство діє, але як підвищити свідомість населення?»
Захід триватиме з 12.00 до 14.00
Міжрегіональна академія державного управління при Президентові України, м.Львів-Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16
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