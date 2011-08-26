Відеоконференція за участі заступника міністра-керівника апарату Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Григорія Семчука

12:00, 26 серпня 2011
Львів
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Тема: «Впровадження роздільного збору твердих побутових відходів в Україні. Законодавство діє, але як підвищити свідомість населення?»

Захід триватиме з 12.00 до 14.00

Міжрегіональна академія державного управління при Президентові України, м.Львів-Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16
 

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