Цимбалюк привітав із посвятою студентів медуніверситету

Львів. 31 серпня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк взяв участь в урочистих заходах з нагоди посвяти в студенти у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У вітальному слові Михайло Цимбалюк звернувся до першокурсників та до професорсько-викладацького складу університету. «Ви вступили до одного з найпрестижніших вузів України, в якому викладає медична еліта нашої держави. Бажаю ніколи не розчаровуватися у виборі своєї професії. Впевнений, що медична галузь, пройшовши всі реформи, залишиться тією ланкою, якій найбільше довіряють люди», - зазначив у вітанні М.Цимбалюк.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – один із провідних медичних університетів ІV рівня акредитації. Університет є членом Міжнародної та Європейської Асоціації університетів, а також майже 70 інших міжнародних асоціацій, академій, федерацій.

Сьогодні Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького об’єднує 7 факультетів, медичний коледж, 79 кафедр (в т.ч. 49 клінічних), 14 навчальних корпусів, стоматологічний лікувально-профілактичний центр, навчально-виробничу аптеку, ботанічний сад, ЦНДЛ та лабораторію промислової токсикології, інститут клінічної патології, науково-дослідні центри випробувань протипухлинних засобів та біологічної психіатрії, наукову і студентську бібліотеки, 8 гуртожитків, санаторій-профілакторій, спортивно-оздоровчий табір „Медик”, комплекс студентського харчування.

В університеті підготовлено понад 50 тисяч фахівців, з них – понад 37,5 тисяч лікарів, 11 тисяч провізорів, 500 бакалаврів. Серед випускників університету – понад 2 тисячі фахівців-іноземців для зарубіжних країн.