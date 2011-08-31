Цимбалюк: Для влади освіта залишається пріоритетною

21:08, 31 серпня 2011
Львів
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Учитель має давати якісні знання

Львів. 31 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, в рамках робочої поїздки у Сколівський район, ознайомився з підготовкою до нового навчального року Сколівської академічної гімназії при Національному університеті «Львівська політехніка».

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, Михайло Цимбалюк наголосив, що для влади освіта є пріоритетною галуззю, оскільки школа є первинною для кожного громадянина України, а вчитель повинен давати якісні знання і сам мати пристойне майбутнє.

Голова Львівської ОДА також наголосив, що у галузі освіти в області майже немає вакансій, що свідчить про пошану до професії вчителя.

Михайло Цимбалюк  дав доручення голові Сколівської РДА Михайлові  Гнатишину провести інвентаризацію незавершеного будівництва у районі та за її результатами визначити, яке житло за державні кошти можна добудувати для працівників соціальної сфери, в тому числі вчителів. «Таким чином влада стимулюватиме вчителів якісніше навчати дітей», - наголосив М.Цимбалюк.

Також голова Львівської облдержадміністрації повідомив, що до кінця цього року в області повністю буде вирішена проблема із підключенням шкіл до Інтернету. 

Михайло Цимбалюк також торкнувся питання оздоровлення дітей, зазначивши, що з наступного року розроблена кардинально інша система оздоровлення, зокрема відбуватиметься обмін дітей між районами області, та додав, що до такої ініціативи Львівщини вже активно прислуховуються  у Києві.

Голова Львівської облдержадміністрації  також доручив районним керівникам освіти визначити спеціальні місця в школах для стендів, на яких розміщувалася б інформація та фото відомих випускників тієї чи іншої школи, наголосивши, що це буде додатковим стимулом та прикладом для наслідування теперішньому поколінню.

Освітяни Сколівської гімназії  подарували Михайлові Цимбалюку вишитий рушник.

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