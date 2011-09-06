На новому аеровокзалі монтують багажне обладнання

Львів. 6 вересня. УНІАН. У липні фахівці розпочали встановлювати обладнання у багажному відділенні нового терміналу МА «Львів». На сьогодні 50 % обладнання вже змонтували. В даному процесі залучено понад 40 спеціалістів, які працюють під пильним керівництвом представника виробника, яким є відома італійська фірма Siemens.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові».

«Обладнання, яке зараз встановлюють буде розраховане на 4000 тис. багажу, тобто з пропускною здатністю терміналу 2000 тис. пасажирів на годину це є цілком достатня кількість», - зазначив директор з розвитку аеропорту ДП «Західінфрапроект» Микола Магасевич.

Завершити увесь комплекс робіт у багажному відділенні, за словами Магасевича, планують в середині жовтня.

Також на будівельному майданчику робітники проводять монтажні і пусконалагоджувальні роботи насосної станції системи автоматичного пожежогасіння, встановлюють системи пожежної сигналізації і системи протидимового захисту.