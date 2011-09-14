УЄФА задоволений співпрацею з Україною

Львів. 14 вересня. УНІАН. Європейський футбольний союз не виставляв жодних ультиматумів віце-прем’єр-міністру – міністру інфраструктури України Борису Колеснікову. Про це йдеться в заяві операційного директора УЄФА Events S.A. Мартіна Каллена, який прибув до Києва з одноденним робочим візитом.

В коментарі Інформаційному центру «Україна-2012» чиновник УЄФА спростував нещодавні повідомлення у ЗМІ про попередження віце-прем`єр-міністру України Борису Колеснікову з боку Європейської спілки.

«Лист, про який йде мова в українських ЗМІ, був направлений Борису Колеснікову ще 29 червня, і у ньому жодним чином не йшлося ні про попередження, ні про ультиматуми. Мова йшла про окремі питання, які були відкритими станом на кінець червня, і ми поінформували про це віце-прем’єр-міністра з проханням допомогти їх вирішити. І так ми робимо щоразу, коли виникає потреба – це складова робочого процесу. УЄФА задоволений співпрацею з українською стороною і у цьому заслуга саме Віце-прем’єр-міністра Бориса Колеснікова», - наголосив Мартін Каллен.

Нагадаємо, про те, що УЄФА не має критичних зауважень ні до Харкова, ні до віце-прем’єр-міністра Бориса Колеснікова, також заявив директор турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський. За його словами, журналісти некоректно передали зміст робочого листування між футбольною спілкою та українським урядом.