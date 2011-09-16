Україна досі знаходиться у пошуках національної ідеї, - М.Цимбалюк

Львів. 16 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, в рамках поїздки до Харкова, взяв участь у лекції доктора історичних наук, професора УКУ Ярослава Грицака на тему: «Третя Україна», яка відбулася в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна.

У лекції також взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, Львівський міський голова Андрій Садовий, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, Харківський міський голова Геннадій Кернер та ін.

Під час лекції, голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк зазначив, що історія не є точною наукою, тому дуже легко вести дискусії на історичні теми: «20 років Україна шукає свою національну ідею. Національна ідея – це те, що повинно об’єднувати всю країну. До сьогодні ми знаходимося у цих пошуках».

Голова Львівської ОДА також зазначив, що Галицька модель творення державності 2005 – 2009 років продемонструвала що вона не може та не має права бути загальноукраїнською: «Сьогодні Захід України дивиться на Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, і чекає від Сходу свого бачення національної ідеї, своїх пропозицій та свого бачення майбутнього України», - підкреслив він.