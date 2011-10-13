Митники затримали контрабанду одягу на 75 тис. грн.

Львів. 13 жовтня. УНІАН. Працівники митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці запобігли незаконному ввезенню в Україну великої кількості одягу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

10 жовтня українець, повертаючись з Польщі автомобілем «Opel Vivaro», обрав для перетину кордону смугу руху «червоний коридор». Під час декларування він заявив про те, що переміщує лише особисті речі. Однак під час митного контролю було встановлено, що в багажному відділенні автомобіля міститься товар, який відповідно до Митного Кодексу України є обов’язковим для письмового декларування та оформлення зі сплатою митних платежів. А саме у 7 картонних коробках громадянин віз 742 одиниці одягу різних найменувань загальною вартістю 74 894 грн.

За цим фактом, за ознаками ст. 339,340 Митного кодексу України, складено протокол про порушення митних правил. Товар вилучено до рішення суду.