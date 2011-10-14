Тігіпко: У 2013 році Україна матиме бездефіцитний Пенсійний фонд

Львів. 14 жовтня. УНІАН. 14 жовтня під час урочистого відкриття XІ Міжнародного економічного форуму у Трускавці до гостей і учасників форуму з вітальним словом звернувся віце-прем’єр-міністр України – міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

Сергій Тігіпко від імені Кабінету Міністрів України висловив подяку голові Львівської ОДА Михайлові Цимбалюку за запрошення взяти участь у такому престижному заході, яким є XІ Міжнародний економічний форум.

Віце-прем’єр-міністр України – міністр соціальної політики у своєму виступі закцентував увагу на стратегії уряду щодо покращення економічної ситуації України.

«У цій короткостроковій перспективі для нас найголовніше – вирішити питання дефіциту бюджету. Уряд прийшов у надзвичайно важчий час, коли дефіцит бюджету становив 16%.

Практично, якщо б ми продовжували таку політику далі, витрачали стільки, скільки витрачали, а заробляли стільки, скільки заробляли, то мали б колосальні проблеми для країни. Що вдалось зробити. Ми розпочали із вирішення основних проблем нашого бюджету. Позиція номер один – пенсійна система. Якщо ми порівняємо витрати пенсійної системи з витратами бюджету, то в цьому році приблизно 370 мільярдів витратна частина зведеного бюджету, 220 млрд. грн. – витратна частина Пенсійного фонду України. Якщо тільки проблеми у Пенсійному фонді, то одразу виникають проблеми у Державному бюджеті України. Тому що бюджет починає дотації», - зазначив С.Тігіпко.

Також Сергій Тігіпко повідомив, що у 2009 році дотації бюджету Пенсійному фонду були 30 млрд. грн., що становить 3% ВВП, у 2010 році 34 млрд – 3% ВВП.

«У цьому році ми скорочуємо дефіцит бюджету ПФ України до 21 млрд. грн., і на наступний рік ми виходимо на 2 млрд. 200 млн грн. дефіциту бюджету. Це говорить про те, що у 2013 ми будемо мати бездефіцитний Пенсійний фонд України», - сказав Сергій Тігіпко.