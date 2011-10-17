Львівщина презентуватиме інвестиційні можливості у Китаї

Львів. 17 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 15 жовтня в рамках Міжнародного економічного форуму у Трускавці зустрівся із китайською делегацією на чолі із міністром культури Китайської Народної Республіки Чао Даі Джіаном.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк уже домовився із Надзвичайним та Повноважним Послом Китайської Народної Республіки в Україні щодо того, що у лютому 2012 році у Китаї пройде презентація інвестиційних можливостей та культури Львівської області.

Михайло Цимбалюк під час зустрічі зазначив, що співпраця із Китаєм важлива щодо перейняття досвіду у підготовці до проведення «Олімпійської надії – 2022».

Також Михайло Цимбалюк подякував членам китайської делегації за приїзд на Форум у Трускавець.

Окрім того, Михайло Цимбалюк наголосив на важливості культурної співпраці Львівщини із Китаєм.

Міністр культури Китаю наголосив, що Україна має потужні можливості для розвитку бізнесу. «Міжнародний економічний форум у Трускавці дуже добре організований і це прекрасна нагода обговорити економіку та культур багатьох країн», - сказав Міністр культури.

Також сторони домовились про взаємні візиту відомих художників України до Китаю, а китайських – в Україну, зокрема на Львівщину.

Також Чао Даі Джіан запросив голову облдержадміністрації Михайла Цимбалюка відвідати провінцію Дзінсу, яка вважає найперспективнішою провінцією Китаю та культурної столицею цієї держави.