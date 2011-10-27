У Львові провели семінар для керівників шкільних музеїв

12:24, 27 жовтня 2011
Львів
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Говорили про співпрацю

Львів. 27 жовтня. УНІАН. Учора, 26 жовтня, відділ народознавства та музейний відділ Львівського обласного Будинку вчителя провели семінар-практикум для керівників шкільних музеїв усіх профілів. Про це повідомили в Головному управлінні освіти і науки Львівської ОДА.

На семінарі розглядалися шляхи та методи співпраці колективу обласного Будинку вчителя і науковців Львівських державних музеїв у наданні методичної та практичної допомоги шкільним музеям.
«Дані конкретні рекомендації щодо облаштування фондів шкільного музею, правильної їх інвентаризації, зберігання, а також особливостей паспортизації експонатів», - зазначено в повідомленні.

Під час проведення семінару-практикуму зроблено конкретний аналіз діяльності окремих шкільних музеїв Львівської області, а саме музею Маркіяна Шашкевича (с. Дуліби Стрийського району), музею Никифора Дробняка (СШ №13 м. Львова), музею Михайла Пачовського (с. Добростани Яворівського району).

Також вказано на здобутки та типові помилки у діяльності шкільних музеїв, подано чіткі рекомендації та методичні вказівки керівникам музеїв.

У семінарі взяло участь завідувач відділу музейного будівництва Львівського державного історичного музею Перейма Л.Й. та провідний спеціаліст фондів Львівського державного історичного музею Перелигіна О.І.

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