Водій на смерть збив велосипедиста і втік
15:31, 28 жовтня 2011Львів
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ДАІ затримала винуватця ДТП
Львів. 28 жовтня. УНІАН. Учора, 27 жовтня, близько 19:35 у Сокальський райвідділ міліції надійшло повідомлення про те, що поблизу села Бендюга на узбіччі виявлено тіло невідомого чоловіка віком 50-60 років, а поряд з ним розламаний наполовину спортивний велосипед.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі УДАІ у Львівській області.
Як встановили медики, велосипедист загинув внаслідок наїзду на нього невідомого транспортного засобу.
Внаслідок слідчих дій, за скоєння цього ДТП був затриманий 66-річний мешканець Радехівського району, який керував автомобілем «Фольксваген-Гольф».
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