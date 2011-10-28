Водій на смерть збив велосипедиста і втік

Львів. 28 жовтня. УНІАН. Учора, 27 жовтня, близько 19:35 у Сокальський райвідділ міліції надійшло повідомлення про те, що поблизу села Бендюга на узбіччі виявлено тіло невідомого чоловіка віком 50-60 років, а поряд з ним розламаний наполовину спортивний велосипед.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УДАІ у Львівській області.

Як встановили медики, велосипедист загинув внаслідок наїзду на нього невідомого транспортного засобу.

Внаслідок слідчих дій, за скоєння цього ДТП був затриманий 66-річний мешканець Радехівського району, який керував автомобілем «Фольксваген-Гольф».