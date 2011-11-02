Цимбалюка звільнено з посади голови Львівської ОДА

20:47, 02 листопада 2011
Львів
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Указ Президента

Львів. 2 листопада. УНІАН. Президент України Віктор Янукович відповідним Указом  звільнив Михайла Цимбалюка з посади голови Львівської ОДА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Звільнити Цимбалюка Михайла Михайловича з посади голови Львівської обласної державної адміністрації», – зазначено в Указі Президента.

Указ підписано 2 листопада 2011 року.

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