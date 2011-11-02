Цимбалюка звільнено з посади голови Львівської ОДА
20:47, 02 листопада 2011Львів
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Указ Президента
Львів. 2 листопада. УНІАН. Президент України Віктор Янукович відповідним Указом звільнив Михайла Цимбалюка з посади голови Львівської ОДА.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
«Звільнити Цимбалюка Михайла Михайловича з посади голови Львівської обласної державної адміністрації», – зазначено в Указі Президента.
Указ підписано 2 листопада 2011 року.
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