Цимбалюка звільнено з посади голови Львівської ОДА

Указ Президента

Львів. 2 листопада. УНІАН. Президент України Віктор Янукович відповідним Указом звільнив Михайла Цимбалюка з посади голови Львівської ОДА. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА. «Звільнити Цимбалюка Михайла Михайловича з посади голови Львівської обласної державної адміністрації», – зазначено в Указі Президента. Указ підписано 2 листопада 2011 року.

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