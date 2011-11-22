На Львівщині засіяно 154 тис. га озимих зернових культур
21:40, 22 листопада 2011Львів
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На 5,5% більше від запланованого
Львів. 22 листопада. УНІАН. На 21 листопада у Львівській області засіяно 154 175 га озимих зернових культур, що становить 105,5%. Про це УНІАН повідомили у головному управлінні агропромислового комплексу Львівської ОДА.
Також скошено і обмолочено 98,5% зернових та зернобобових культур, намолочено 696 635 тонн, урожайність склала 28,8 ц/га. Також скошено та обмолочено 90,8% кукурудзи та намолочено 225264 тонни при урожайності 62,5 ц/га.
На 21 листопада у області також скошено та обмолочено 96,7% сої, намолочено 12419 тонн, урожайність продукту склала 12,5 ц/га.
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