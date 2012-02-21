Підприємці пікетуватимуть Львівську ОДА

16:06, 21 лютого 2012
Львів
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Протест  підтримає Королевська

Львів. 21 лютого. УНІАН. 23 лютого у Львові відбудеться спільна акція протесту підприємців Західних областей України з вимогою „припинити соціальне знищення українського народу”. Акція відбуватиметься у формі пікетування біля приміщення Львівської облдержадміністрації.

Про це повідомив УНІАН   співорганізатор акції, співголова ВГО „Вперед!” Руслан Секела.

Він також зазначив, що співорганізаторами даної акції, яка розпочнеться о 16.00 на площі біля Львівської ОДА,  також виступили представники чорнобильських організацій Львівщини, афганці, діти війни,  Всеукраїнський комітет „Наступ!”.

„До Львова приїдуть підприємці з Хмельницька, Івано-Франківська, Тернопільщини, до них долучаться підприємці зі всієї Львівщини та представники ряду громадських організацій, які об’єднують чорнобильців, афганців, дітей війни. Метою нашої акції є  мобілізація людей для подальшої боротьби у відстоюванні своїх прав перед владою, оскільки всі свої обіцянки дані у 2011 році  українська влада до цього часу не виконала – ні  перед чорнобильцями та афганцями, ні перед підприємцями. Разом з тим  соцільне становище громадян погіршується з кожним днем”, - заявив Руслан Секела.

Він також відмітив, що серед основних вимог підприємців буде вимога про відміну єдиного соціального внеску, а чорнобильці запитають владу чому до цього часу не здійснено обіцяні належні їм виплати по рішеннях судів.

Руслан Секела також повідомив, що протест підприємців  у Львові приїде підтримати народний депутат України, голова Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія Королевська.

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