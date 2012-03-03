Речником міліції Львівщини стала Світлана Добровольська

Світлана Добровольська

Львів. 3 березня. УНІАН. Підполковник міліції Світлана Добровольська очолила Відділ зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області.

Про це повідомили УНІАН в ГУ МВС України у Львівській області.

Світлана Добровольська призначена на посаду Наказом Міністра внутрішніх справ України від 2 березня 2012 року. Офіційне представлення нового керівника зв’язків з громадськістю обласного управління внутрішніх справ відбудеться 6 березня о 9.00 в актовому залі ГУ МВС України у Львівській області.

До цього Світлана Добровольська обіймала посаду керівника прес-служби Управління ДАІ у Львівській області. Підполковник міліції. В органах внутрішніх справ з 1996 року. Розпочинала службу в міліції інспектором дорожньо-патрульної служби ДАІ м.Львова. Має дві вищі освіти – педагогічну та юридичну.