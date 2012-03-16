На шахті у Львівській області загинув гірник

Донецьк. 16 березня. УНІАН. Сьогодні у Львівській області на шахті «Червоноградська» державного підприємства «Львіввугілля» в результаті обвалення загинув гірничомонтажник, 1973 року народження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на технічного інспектора праці Укріуглепрофспілки при Львівському теркомі Петра СМАЛЯ.

За його словами, о 12.35. раптово «сів» штрек по пласту «Межирічанський», закріплений арочним кріпленням, обрушилося близько 11 рам кріплення, накривши шахтаря.

На підприємство оперативно прибули бійці гірничорятувальної служби України, які приступили до пошуково-рятувальної операції. «Але, на жаль, врятувати гірничомонтажника не вдалося, він загинув під обваленням.

Тіло шахтаря вже знайдено, рятувальники вивільняють його з-під завалу», - повідомив П.СМАЛЬ.

На підприємстві вже створена комісія спеціального розслідування, яка спільно з органами Профспілки з`ясовує точні обставини і причини трагедії, говориться в повідомленні.