Янукович візьме участь у відкритті аеропорту «Львів»
14:25, 22 березня 2012Львів
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У церемонії відкриття після реконструкції міжнародного аеропорту «Львів» візьме також участь президент УЄФА Мішель Платіні
Київ. 22 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 12 квітня візьме участь у відкритті аеропорту «Львів».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН сьогодні під час спілкування з журналістами.
Як повідомляв УНІАН, очікується, що у церемонії відкриття після реконструкції міжнародного аеропорту «Львів» візьме також участь президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ.
За даними прес-служби Львівської ОДА, аеродромному комплексі завершується останній етап реконструкції, злітна смуга майже готова.
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