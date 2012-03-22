Янукович візьме участь у відкритті аеропорту «Львів»

Київ. 22 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 12 квітня візьме участь у відкритті аеропорту «Львів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН сьогодні під час спілкування з журналістами.

Як повідомляв УНІАН, очікується, що у церемонії відкриття після реконструкції міжнародного аеропорту «Львів» візьме також участь президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ.

За даними прес-служби Львівської ОДА, аеродромному комплексі завершується останній етап реконструкції, злітна смуга майже готова.